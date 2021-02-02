В Египте нашли мумию с золотым языком, "чтобы говорить с богами", ей больше 2000 лет

Мумия найдена в одном из захоронений в древнем городе-храме Тапосирис-Магна.

В Египте археологи обнаружили мумию с золотым языком, которой 2000 лет. Об этом сообщает министерство древностей Египта 29 января.

Мумия найдена в одном из захоронений в древнем городе-храме Тапосирис-Магна ("Гробница Осириса").

По словам ученых, золотой язык предназначен для того, чтобы помочь умершему разговаривать в загробной жизни. Древние египтяне думали, что умерший мог встретиться с Осирисом и золотой язык гарантировал ему возможность отвечать на вопросы на загробном суде.

Кроме того, в одной из могил в Тапосирис-Магне обнаружили мумию женщины, посмертная маска которой покрывала большую часть ее тела.

Еще две мумии нашли с остатками свитков, записи которых пока не расшифрованы.

Археологи также нашли несколько статуй, изображающих людей, похороненных на этом месте; статуи настолько хорошо сохранились, что все еще можно разглядеть прически и головные уборы этих людей.

Фото: antiquities.gov.eg

Хотя археологи не уверены, когда именно жили и умерли люди, чьи останки найдены в захоронениях, они могут сказать, что это либо период правления Птолемеев (304 г. до н.э. – 30 г. до н.э.), либо период Римской империи, захватившей страну после смерти Клеопатры VII в 30 г. до н.э.

Раскопки проводит группа археологов из Египта и Университета Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Их возглавляет Кэтлин Мартинес, археолог из Доминиканской Республики.

Раскопки в этом месте и анализ останков продолжаются.