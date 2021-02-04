В Эстонии заявили о нарушении своего воздушного пространства российским военным самолетом

Российский военный самолет Ил-76МД находился в воздушном пространстве Эстонии около минуты, сообщают в Таллинне.

Утром 3 февраля российский военный самолет Ил-76 нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом со ссылкой на эстонские Силы обороны проинформировал 4 февраля портал ERR.

Инцидент произошел в районе острова Вайндло.

По данным эстонских военных, самолет-нарушитель летел со включенным транспондером (приемо-передающее средство), однако в контакте с диспетчерами в Эстонии не пребывал.

Ил-76 находился в воздушном пространстве Эстонии около минуты, уточнили в Таллинне.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали сегодня посла РФ, ему передали ноту.

ERR отмечает, что в 2021 году это первый инцидент с нарушением российскими самолетами государственной границы этой страны-члена НАТО.

Ил-76 – тяжелый четырехмоторный военно-транспортный самолет.

В 2020 году истребители НАТО совершили более 400 вылетов для обнаружения и перехвата неидентифицированных самолетов, приближающихся к авиапространству стран Альянса. По данным пресс-службы НАТО, в 90% случаев речь шла о российских военных самолетах.