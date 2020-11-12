В Европарламенте выявили "сотни случаев" COVID-19 – президент ЕП

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли сообщил о большом количестве инфицированных коронавирусом парламентариев.

В конце октября ЕП перешел на пленарные заседания в режиме онлайн Фото: ЕРА

В Европарламенте диагностированы сотни случаев заболевания COVID-19, об этом 11 ноября заявил президент ЕП Давид-Мария Сассоли, пишет EUobserver.

"Сотни случаев COVID-19 были обнаружены в парламенте за последние недели", – сказал Сассоли.

Он выступил с таким заявлением после жалоб, что депутаты Европарламента больше не могут получать свои суточные в размере €323 из-за закрытия ЕП в связи с коронавирусным кризисом.

Европарламент выплачивает €323 для покрытия расходов, которые депутаты несут в периоды парламентской деятельности. В конце октября ЕП перешел на пленарные заседания в режиме онлайн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,28 млн, выздоровело 33,9 млн.