В Германии из-за COVID-19 упали продажи пива

Немецким пивоварням в прошлом году удалось продать 8,7 млрд литров пива. Это на 5,5% меньше, чем в 2019 году. На падение продаж повлияли карантинные ограничения, говорится в отчете федерального статистического управления Германии.

Продажи пива в Германии упали в прошлом году на 5,5% (или на 508,2 млн литров) после закрытия баров и ресторанов из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные федерального статистического управления Германии, опубликованные 1 февраля.

В прошлом году немецкие пивоварни продали 8,7 млрд литров пива. Эта цифра не включает безалкогольное пиво и другие напитки из солода, а также ввезенное пиво из стран, не входящих в Европейский союз.

Закрытие баров и ресторанов, отмена вечеринок и других массовых мероприятий, на которых обычно потребляли большое количество пива, в том числе Октоберфест в сентябре, привели к резкому снижению продаж пива по сравнению с тем же периодом 2019 года. Продажи снизились на 17,3% в апреле и на 14,1% в ноябре.

В летние месяцы продажи пива немного восстановились из-за смягчения карантинных ограничений. Новое ужесточение карантина с осени 2020 года привело к резкому падению продаж пива в ноябре. По сравнению с тем же месяцем 2019 года пива продали меньше на 14,1%. Экспорт в страны Евросоюза упал на 13,1%, до 778,2 млн литров. В то же время экспорт в другие страны вырос на 3,7%, до 725,3 млн литров.

Продажи пива в Германии непрерывно падают в течение многих лет. С 1993 года, когда вступила в силу новая редакция закона о налоге на пиво, объем продаж снизился на 2,5 млрд литров, или на 22,3%, говорится в отчете. Согласно графику управления, пик продаж наблюдался в 1994 году. Тогда суммарно Германия продала 11,57 млрд литров пива.