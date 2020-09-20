Власти Мюнхена запретили проводить альтернативный Октоберфест

Начиная с 19 сентября запрещено употребление алкоголя на Терезиенвизе в Мюнхене, где проходит традиционный пивной фестиваль Октоберфест. Впервые с 1949 года праздник отменили, причиной стала пандемия коронавируса. В мэрии опасались, что любители пива попытаются обойти запрет и устроить демонстрации на Терезиенвизе.

Несмотря на отмену праздника, жители Мюнхена в традиционных костюмах пришли на Терезиенвизе Фото: ЕРА

С утра 19 сентября на Терезиенвизе в Мюнхене, где обычно проводится основное празднование Октоберфеста, запрещено распитие любого алкоголя, запрет введен, чтобы не допустить проведения альтернативных мероприятий, сообщает Deutsche Welle.

21 апреля стало известно, что знаменитый пивной фестиваль впервые с 1949 года не состоится. Власти опасались, что массовое скопление любителей пива приведет к распространению коронавируса.

В 2020 году начало Октоберфеста было запланировано на 19 сентября. В офис бургомистра поступили две заявки на демонстрации – за право на альтернативный Октоберфест и за сохранение традиций и обычаев. Слухи о том, что активисты собираются употреблять алкоголь на Терезиенвизе, стали причиной запрета. На место событий были выдвинуты усиленные наряды полиции.

В итоге массовых шествий не было, хотя группы мюнхенцев гуляли по Терезиенвизе в баварских костюмах и проводили пикники, информирует Deutsche Welle.

Одну из традиций Октоберфеста удалось сохранить, несмотря на ограничения, вызванные пандемией: ровно в полдень 19 сентября состоялось вскрытие бочек со свежесваренным пивом.

Октоберфест впервые провели в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В XIX веке фестиваль отменяли дважды – в связи с эпидемиями холеры. В своей традиционной форме мероприятие возобновилось в 1949 году.

По данным Reuters, Октоберфест ежегодно посещает около 6 млн человек. Агентство оценивало прибыль города от фестиваля в €1 млрд.