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В Германии на вечеринке с участием Шольца женщинам подмешивали "наркотик изнасилования" – СМИ

Как пишет издание, на вечеринке присутствовал канцлер Шольц
Как пишет издание, на вечеринке присутствовал канцлер Шольц
Фото: EPA

На внутренней вечеринке немецкой партии СДПГ несколько женщин пострадали от неких так называемых нокаутирующих капель – сильного снотворного, также известного как "наркотик изнасилования". Об этом 9 июля написало издание Tagesspiegel, ссылаясь на внутренний чат СДПГ.

Как сообщает СМИ, инцидент произошел в прошлую среду, 6 июля, на вечеринке партии, где присутствовали депутаты, сотрудники немецкого Бундестага и избирательных округов. Всего там было около 1000 участников.

Обычно в подобных мероприятиях участвуют более 2000 гостей, включая гостей из различных компаний и журналистов. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса его провели в меньшем масштабе, только с участием членов СДПГ. В мероприятии также принял участие канцлер Олаф Шольц.

По данным Tagesspiegel, по меньшей мере восемь находившихся на вечеринке женщин пострадали от подмешанных "наркотиков изнасилования". Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин посоветовал другим вероятным пострадавшим немедленно обратиться в полицию.

Среди пострадавших – 21-летняя женщина, пожаловавшаяся на плохое самочувствие, головокружение и потерю памяти после вечеринки. По данным полиции, она ела и пила на вечеринке, но не употребляла алкоголь. Около 21.00 ей стало плохо, и у нее закружилась голова. На следующее утро она не могла вспомнить вечер.

Женщину осмотрели в больнице и вызвали полицию. Правоохранители провели анализ крови и токсикологическую экспертизу, но результаты пока неизвестны. К утру субботы полиции стало известно еще о четырех случаях с похожими симптомами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, наркотики, скандал, СДПГ, Олаф Шольц
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