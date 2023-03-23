В Германии провели второй рейд по делу госпереворота во главе с 71-летним принцем Генрихом XIII

Рейд проходил в восьми федеральных землях Германии, а также в Швейцарии Фото: depositphotos.com

"Сегодня генеральная прокуратура провела обыски на 20 объектах недвижимости. Мера связана с окружением "рейхсбюргеров" (представители этого движения не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". – "ГОРДОН"). При этом был застрелен полицейский. Это показывает, насколько опасны эти операции. Оружейные власти обязаны разоружить "рейхсбюргеров", – написал он.

Der Generalbundesanwalt ließ heute 20 Objekte durchsuchen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Reichsbürgermilieu. Dabei wurde ein Polizist angeschossen. Das zeigt, wie gefährlich die Einsätze sind. Die Waffenbehörden sind verpflichtet, Reichsbürger zu entwaffnen. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) March 22, 2023

Spiegel уточняет, что обыски, среди прочего, прошли и в домах сотрудников силовых структур, а именно у трех полицейских, четырех резервистов и одного действующего военнослужащего, являющегося главным старшиной военно-морского флота.

Издание уточняет, что во время обысков получил легкое ранение офицер Командования специальных операций земли Баден-Вюртемберг. По информации Spiegel, подозреваемый, который является спортивным стрелком, легально владел 22 единицами огнестрельного оружия, в том числе несколькими пистолетами и дробовиками. Во время рейда он сначала забаррикадировался, а затем сдался.

Рейд проходил в восьми федеральных землях, а также в Швейцарии. Пятеро подозреваемых проживали, в частности, в Мюнхене, Ганновере, Хемнице и других местах. Кроме того, были проведены обыски еще у 14 человек, которые считаются свидетелями по делу.

После этого рейда, как пишет издание, число обвиняемых в подготовке переворота в Германии возросло до 61 человека. Генеральный прокурор Германии ведет расследование в отношении группы по подозрению в создании террористической организации. Следователи подозревают, что группа поставила перед собой цель "изменить существующий государственный строй в Германии".