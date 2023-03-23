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В Германии провели второй рейд по делу госпереворота во главе с 71-летним принцем Генрихом XIII

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Рейд проходил в восьми федеральных землях Германии, а также в Швейцарии
Рейд проходил в восьми федеральных землях Германии, а также в Швейцарии
Фото: depositphotos.com

Полиция Германии провела обыски по 20 адресам в рамках расследования дела о государственном перевороте. Об этом 22 марта сообщил в Twitter министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

"Сегодня генеральная прокуратура провела обыски на 20 объектах недвижимости. Мера связана с окружением "рейхсбюргеров" (представители этого движения не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". – "ГОРДОН"). При этом был застрелен полицейский. Это показывает, насколько опасны эти операции. Оружейные власти обязаны разоружить "рейхсбюргеров", – написал он.

Spiegel уточняет, что обыски, среди прочего, прошли и в домах сотрудников силовых структур, а именно у трех полицейских, четырех резервистов и одного действующего военнослужащего, являющегося главным старшиной военно-морского флота.

Издание уточняет, что во время обысков получил легкое ранение офицер Командования специальных операций земли Баден-Вюртемберг. По информации Spiegel, подозреваемый, который является спортивным стрелком, легально владел 22 единицами огнестрельного оружия, в том числе несколькими пистолетами и дробовиками. Во время рейда он сначала забаррикадировался, а затем сдался.

Рейд проходил в восьми федеральных землях, а также в Швейцарии. Пятеро подозреваемых проживали, в частности, в Мюнхене, Ганновере, Хемнице и других местах. Кроме того, были проведены обыски еще у 14 человек, которые считаются свидетелями по делу. 

После этого рейда, как пишет издание, число обвиняемых в подготовке переворота в Германии возросло до 61 человека. Генеральный прокурор Германии ведет расследование в отношении группы по подозрению в создании террористической организации. Следователи подозревают, что группа поставила перед собой цель "изменить существующий государственный строй в Германии".

Контекст:

7 декабря 2022 года федеральная прокуратура Германии провела обыски в 11 федеральных землях ФРГ и задержала 25 человек в рамках дела о террористической организации, которая собиралась устроить госпереворот.

Согласно данным следствия, члены организации планировали создание временного (возможно, военного) правительства, которое будет вести переговоры "о новом государственном порядке в Германии с союзными державами-победительницами во Второй мировой войне в соответствии с классическим рейхсбюргерским нарративом".

Организаторами называют 71-летнего Генриха XІІІ из дворянского рода Рейсс и 69-летнего Рюдигера фон П. Как пишет Spiegel, первого считают опасным человеком.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, оружие, полиция, Швейцария, обыск, ФРГ, расследование, полицейский, обыски, ранение, Марко Бушман
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