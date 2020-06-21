В Германии установили памятник Ленину

Власти немецкого Гельзенкирхена пытались воспрепятствовать появлению в городе памятника Владимиру Ульянову (Ленину), однако Марксистско-ленинская партия Германии добилась своего через суд.

В немецком городе Гельзенкирхен установили памятник лидеру российской революции 1917 года Владимиру Ульянову (Ленину). Об этом 20 июня сообщило радио Deutschlandfunk Kultur.

Статуя высотой более двух метров появилась перед федеральной штаб-квартирой Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ).

Издание отмечает, что памятник находится практически в центре города.

Появление статуи Ленина сопровождалось судами. Власти города пытались запретить появление памятника, однако высший административный суд стал на сторону желающих его установить.

Гельзенкирхен – промышленный центр в Рурской области ФРГ с населением около 260 тыс. человек.