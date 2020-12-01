В Германии внедорожник на скорости въехал в толпу пешеходов. Есть погибшие и десятки пострадавших

1 декабря в немецком городе Трир в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии внедорожник въехал в толпу прохожих, сообщило издание Focus.
Водитель ехал на скорости 70–80 км/час, не сигналил и лишь ускорялся, сообщили изданию очевидцы. В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе ребенок, несколько пострадали, сообщила пресс-служба полиции в Twitter.
#TR0112— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020
Was wir bisher bestätigen können:
Mehrere Tote, darunter ein Kleinkind
Mehrere Verletzte
51-jähriger Tatverdächtiger festgenommen
Wir sind weiterhin mit starken Kräften für Eure Sicherheit vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung der Hintergründe.
Издание Trierischer Volksfreund пишет, что речь идет как минимум о четырех погибших и не менее 30 пострадавших. По данным Focus, погибла маленькая девочка, очевидцы рассказали изданию, что видели, как после удара в воздух подбросило детскую коляску.
Водителя внедорожника задержали, проинформировали в полиции, это 51-летний гражданин Германии. Как сообщила "Немецкая волна", мужчина оказал сопротивление при задержании.
#TR0112— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020
Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.
Das Fahrzeug ist sichergestellt.
Центр города оцепили, жителей Трира полиция просит избегать посещения этой территории. Мотивы задержанного пока неизвестны.