В Германии выявили первый случай хантавируса. Пациентка могла заразиться от домашней крысы

Исследователи берлинской клиники Шарите подтвердили диагноз хантавирусной инфекции у молодой пациентки. Ученые сделали вывод, что она заразилась от своей домашней крысы.

Группа исследователей берлинской клиники Шарите подтвердили первый случай передачи хантавируса от животного человеку. Ученые назвали этот вирус "Сеул", его выявили у молодой пациентки, сказано в релизе клиники от 12 ноября.

Пациентка заразилась хантавирусом от своей домашней крысы, предположили ученые. Ее поместили в отделение интенсивной терапии после развития острой почечной недостаточности.

Серологическое тестирование подтвердило диагноз хантавирусной инфекции.

"Вирус Сеул, который в основном встречается в Азии и передается исключительно крысами, с большой вероятностью может вызвать тяжелое заболевание. За пределами Азии поступали многочисленные сообщения о передаче этого высоковирулентного вируса от крысы человеку", – рассказали исследователи.

Специалисты Института Фридриха Леффлера подтвердили, что домашняя крыса пациента заразилась тем же вирусом.

Первоначально вирус обнаружили в Азии, а в Европу его могли завезти на кораблях, в которых жили дикие крысы. Вирус ранее вне наблюдался в Германии, заявил первый автор исследования профессор Йорг Хофманн.

Тот факт, что этот патоген подтвердили у домашних крыс, означает, что вирус мог быть вывезен через торговлю этими животными практически в любую точку мира. Поэтому тем, кто держит крыс, исследователи рекомендуют соблюдать осторожность.

"До сих пор лишь контакт с мышами приводил к подозрению на заражение хантавирусной инфекцией. Теперь необходимо рассмотреть возможность заражения после контакта с дикими или домашними крысами", – предупредили авторы исследования.

Хантавирус – устаревшее название Orthohantavirus (ортохантавирусов). Это род вирусов человека и животных из семейства Hantaviridae порядка Bunyavirales. Типовой штамм был открыт в 1978 году.

Профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета Наталья Виноград отметила, что в отличие от коронавируса, хантавирус не вызывает эпидемий, поскольку на данный момент нет подтвержденных случаев их передачи от человека к человеку.

"Вирус они выделяют вместе с мочой. Когда она высохнет, вместе с пылью человек может ее вдохнуть. Или пойдет в лес, попьет воды из источника, поест ягод. Или если в доме много диких мышей, тогда могут быть проблемы", – подчеркнула Виноград.

Наиболее агрессивные штаммы хантавирусов переносят грызуны, которые живут на Балканах, в Финляндии, на Дальнем Востоке, в Китае, Латинской и Центральной Америке. У человека при заражении появляются лихорадка, кровотечения, рвота, усталость, могут быть повреждены почки, что в некоторых случаях приводит к смерти, рассказала специалист.

Как отмечает Global Times, эффективная вакцина от хантавируса в Китае существует уже почти 20 лет.