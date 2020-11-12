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В Германии выявили первый случай хантавируса. Пациентка могла заразиться от домашней крысы

Исследователи берлинской клиники Шарите подтвердили диагноз хантавирусной инфекции у молодой пациентки. Ученые сделали вывод, что она заразилась от своей домашней крысы.

Хантавирус передается от крыс
Хантавирус передается от крыс
Фото: ЕРА

Группа исследователей берлинской клиники Шарите подтвердили первый случай передачи хантавируса от животного человеку. Ученые назвали этот вирус "Сеул", его выявили у молодой пациентки, сказано в релизе клиники от 12 ноября.

Пациентка заразилась хантавирусом от своей домашней крысы, предположили ученые. Ее поместили в отделение интенсивной терапии после развития острой почечной недостаточности.

Серологическое тестирование подтвердило диагноз хантавирусной инфекции.

"Вирус Сеул, который в основном встречается в Азии и передается исключительно крысами, с большой вероятностью может вызвать тяжелое заболевание. За пределами Азии поступали многочисленные сообщения о передаче этого высоковирулентного вируса от крысы человеку", – рассказали исследователи.

Специалисты Института Фридриха Леффлера подтвердили, что домашняя крыса пациента заразилась тем же вирусом. 

Первоначально вирус обнаружили в Азии, а в Европу его могли завезти на кораблях, в которых жили дикие крысы. Вирус ранее вне наблюдался в Германии, заявил первый автор исследования профессор Йорг Хофманн.

Тот факт, что этот патоген подтвердили у домашних крыс, означает, что вирус мог быть вывезен через торговлю этими животными практически в любую точку мира. Поэтому тем, кто держит крыс, исследователи рекомендуют соблюдать осторожность.

"До сих пор лишь контакт с мышами приводил к подозрению на заражение хантавирусной инфекцией. Теперь необходимо рассмотреть возможность заражения после контакта с дикими или домашними крысами", – предупредили авторы исследования.

Хантавирус – устаревшее название Orthohantavirus (ортохантавирусов). Это род вирусов человека и животных из семейства Hantaviridae порядка Bunyavirales. Типовой штамм был открыт в 1978 году.

Профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета Наталья Виноград отметила, что  в отличие от коронавируса, хантавирус не вызывает эпидемий, поскольку на данный момент нет подтвержденных случаев их передачи от человека к человеку.

"Вирус они выделяют вместе с мочой. Когда она высохнет, вместе с пылью человек может ее вдохнуть. Или пойдет в лес, попьет воды из источника, поест ягод. Или если в доме много диких мышей, тогда могут быть проблемы", – подчеркнула Виноград.

Наиболее агрессивные штаммы хантавирусов переносят грызуны, которые живут на Балканах, в Финляндии, на Дальнем Востоке, в Китае, Латинской и Центральной Америке. У человека при заражении появляются лихорадка, кровотечения, рвота, усталость, могут быть повреждены почки, что в некоторых случаях приводит к смерти, рассказала специалист.

 Как отмечает Global Times, эффективная вакцина от хантавируса в Китае существует уже почти 20 лет.

Теги: Германия, эпидемия, Берлин, животные, Шарите, ученые, исследование, вирус, торговля, инфекция, корабли
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