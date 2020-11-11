Голубовская: Вирус гриппа является практически самым изучаемым в мире. И все равно с ним связаны пандемии. А коронавирусу полгода. Что с ним делать, никто не знает

Голубовская: Разные страны демонстрируют разные подходы к противодействию, и, кто был из них прав, кто не прав, мы узнаем, только ретроспективно оценивая ситуацию Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

Сейчас Северное полушарие входит в самый тяжелый эпидемический сезон заболеваемости коронавирусом. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказала врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Вирус гриппа является самым изучаемым после вируса иммунодефицита человека в мире возбудителем. Открыт он был в 1933 году. И все равно пандемии с ним связаны. А этому вирусу полгода. Что с ним делать, никто не знает. Легли во всех странах все системы, экономика. Разные страны демонстрируют разные подходы к противодействию. И кто был из них прав, кто не прав, мы узнаем, только ретроспективно оценивая ситуацию. Шведов хвалили – в конечном итоге Швеция легла. Очень сложно", – отметила врач-инфекционист.

Отвечая на вопрос журналистки, почему в таких странах, как Испания и Израиль, сейчас наблюдается вспышка заболевания сильнее весенней, Голубовская отметила, что сейчас хуже будет везде.

"Потому что это самый тяжелый сезон. Посмотрите, что в Бразилии было. Там же сезоны зеркально... У них прошел самый тяжелый, я думаю, сезон. И Северное полушарие сейчас входит в него", – добавила Голубовская.

Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. Читайте полную версию интервью

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте в Украине ввели карантин.

По состоянию на утро 11 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразилось 51,4 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,27 млн, выздоровело 33,5 млн.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

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