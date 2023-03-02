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В Греции количество жертв столкновения двух поездов увеличилось до 57, есть пропавшие без вести

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На месте катастрофы продолжается спасательная операция
На месте катастрофы продолжается спасательная операция
Фото: ЕРА

Число жертв произошедшего 28 февраля в Греции столкновения пассажирского и коммерческого поездов увеличилось до 57, сообщила 2 марта на брифинге спикер полиции Констанция Димоглиду. Об этом информирует газета Kathimerini.

Тела были извлечены из-под обломков пассажирского поезда, опознаны 24 человека. Личность определяют в том числе с помощью анализа ДНК. Образцы взяли у родственников пропавших.

По состоянию на 1 марта было известно о 38 погибших.

56 человек числятся пропавшими без вести.

В больницах остаются 48 пострадавших, шесть из них находятся в реанимации.

На месте катастрофы продолжается спасательная операция.

Расследование инцидента еще не завершилось. В его рамках задержали 59-летнего начальника станции, ему предъявили обвинения в нарушении работы транспорта.

Контекст:

Авария произошла возле населенного пункта Темпи в центральной части Греции. Поезда двигались навстречу друг другу по одному и тому же пути, что привело к столкновению.

После катастрофы в отставку подал министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: транспорт, Греция, авария, катастрофа, больница, спасатели, жертвы, расследование, пострадавшие, погибшие, пропавшие без вести, столкновение, пассажиры, реанимация
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