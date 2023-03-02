В Греции количество жертв столкновения двух поездов увеличилось до 57, есть пропавшие без вести

Тела были извлечены из-под обломков пассажирского поезда, опознаны 24 человека. Личность определяют в том числе с помощью анализа ДНК. Образцы взяли у родственников пропавших.

По состоянию на 1 марта было известно о 38 погибших.

56 человек числятся пропавшими без вести.

В больницах остаются 48 пострадавших, шесть из них находятся в реанимации.

На месте катастрофы продолжается спасательная операция.

Расследование инцидента еще не завершилось. В его рамках задержали 59-летнего начальника станции, ему предъявили обвинения в нарушении работы транспорта.

Контекст:

Авария произошла возле населенного пункта Темпи в центральной части Греции. Поезда двигались навстречу друг другу по одному и тому же пути, что привело к столкновению.

После катастрофы в отставку подал министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис.