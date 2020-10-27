В Греции столкнулись транспортное и военное суда, есть травмированные

После столкновения с контейнеровозом Maersk Launceston в районе порта Пирей тральщик ВМФ Греции Кallisto получил значительные повреждения.

27 октября в районе греческого порта Пирей столкнулись военный тральщик Кallisto и транспортное судно-контейнеровоз Maersk Launceston, который ходит под флагом Португалии. Об этом сообщает Kathimerini.

В результате удара сильные повреждения получила корма Кallisto, 57-метровое судно дало течь. После инцидента оно отбуксировано на военно-морскую базу Саламин.

На тральщике в момент столкновения находилось 27 человек. Двое из них получили незначительные ранения и были доставлены на берег патрулем береговой охраны. Остальные члены экипажа были эвакуированы.

По данным источников Kathimerini, состояние Кallisto усугубило то, что он изготовлен из усиленного стекловолокном пластика для минимизации магнитных следов.

Издание отмечает, что у военного судна "корма практически оторвана".

Контейнеровоз значительных повреждений не получил, ему запретили выходить в море.

Проводится расследование инцидента, о его причинах пока не сообщается.