ГОРДОН
 
 
МИР

В Греции столкнулись транспортное и военное суда, есть травмированные

После столкновения с контейнеровозом Maersk Launceston в районе порта Пирей тральщик ВМФ Греции Кallisto получил значительные повреждения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Значительные повреждения получил только тральщик
Значительные повреждения получил только тральщик
Фото: ЕРА

27 октября в районе греческого порта Пирей столкнулись военный тральщик Кallisto и транспортное судно-контейнеровоз Maersk Launceston, который ходит под флагом Португалии. Об этом сообщает Kathimerini.

В результате удара сильные повреждения получила корма Кallisto, 57-метровое судно дало течь. После инцидента оно отбуксировано на военно-морскую базу Саламин.

На тральщике в момент столкновения находилось 27 человек. Двое из них получили незначительные ранения и были доставлены на берег патрулем береговой охраны. Остальные члены экипажа были эвакуированы.

По данным источников Kathimerini, состояние Кallisto усугубило то, что он изготовлен из усиленного стекловолокном пластика для минимизации магнитных следов.

Издание отмечает, что у военного судна "корма практически оторвана".

Контейнеровоз значительных повреждений не получил, ему запретили выходить в море.

Проводится расследование инцидента, о его причинах пока не сообщается.

Теги: Греция, Португалия, судно, пластик, столкновение, экипаж, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танцующий миллионер" Вакки впервые стал отцом
"Танцующий миллионер" Вакки впервые стал отцом
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"
"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"
"Мужиковатая в этом образе". Ани Лорак удивила поклонников экспериментами со стилем милитари
"Мужиковатая в этом образе". Ани Лорак удивила поклонников экспериментами со стилем милитари
Тина Кароль показала сына и похвасталась его почерком
Тина Кароль показала сына и похвасталась его почерком
"О божечки", "Огнище". Maruv в БДСМ-образе подергала пятой точкой перед камерой
"О божечки", "Огнище". Maruv в БДСМ-образе подергала пятой точкой перед камерой
У Турман роман с американским архитектором – СМИ
У Турман роман с американским архитектором – СМИ
"Мы смотрим на вас, не отрываясь! Такая сильная энергия счастья". Пресняков растрогал поклонников снимком с крошечным сыном на руках
"Мы смотрим на вас, не отрываясь! Такая сильная энергия счастья". Пресняков растрогал поклонников снимком с крошечным сыном на руках
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS