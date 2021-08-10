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В Гвинее выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург

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Случаи заболевания лихорадкой Марбург были в Анголе, Конго, Кении и Уганде
Случаи заболевания лихорадкой Марбург были в Анголе, Конго, Кении и Уганде
Фото: ЕРА

В Гвинее выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург. Об этом сказано в заявлении главы африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, которое опубликовано на сайте организации 9 августа.

"Потенциал распространения марбургского вируса означает, что нам необходимо остановить его. Мы работаем с органами здравоохранения [Гвинеи], чтобы принять быстрые ответные меры", – заявил Моэти.

Заболевание геморрагической лихорадкой выявили в южном городе Гекеду. Впоследствии больной умер, уточнили в ВОЗ.

В районе, где выявили болезнь Марбург, в этом году произошла вспышка лихорадки Эбола, сообщили в организации.

Контекст:

Случаи заболевания лихорадкой Марбург, по данным ВОЗ, фиксировали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и Южно-Африканской Республике. Средний уровень летальности от болезни составляет 50%. Препаратов для лечения геморрагической лихорадки пока не существует. Вирус передается людям от летучих мышей. 

Лихорадка Марбург вызывает обильное кровотечение, которое невозможно остановить. У больного поражается центральная нервная система, возникает спутанность сознания. Первые случаи заболевания лихорадкой были зафиксированы в 1967 году в немецких городах Марбург и Франкфурт-на-Майне.

Теги: Африка, ВОЗ, Гвинея, Франкфурт-на-Майне, Уганда, Демократическая Республика Конго, лихорадка
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