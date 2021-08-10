В Гвинее выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург

Случаи заболевания лихорадкой Марбург были в Анголе, Конго, Кении и Уганде Фото: ЕРА

"Потенциал распространения марбургского вируса означает, что нам необходимо остановить его. Мы работаем с органами здравоохранения [Гвинеи], чтобы принять быстрые ответные меры", – заявил Моэти.

Заболевание геморрагической лихорадкой выявили в южном городе Гекеду. Впоследствии больной умер, уточнили в ВОЗ.

В районе, где выявили болезнь Марбург, в этом году произошла вспышка лихорадки Эбола, сообщили в организации.