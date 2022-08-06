В Хорватии в ДТП погибли по меньшей мере 11 паломников из Польши

Автобус направлялся в Боснию и Герцеговину Фото: ЕРА

"Сегодня утром на трассе А-4 примерно в 30 км к северу от Загреба произошла авария польского автобуса с паломниками, направлявшимися в Меджугорье. По последней подтвержденной информации, 11 человек погибли, 34 ранены и госпитализированы", – говорится в сообщении.

Меджугорье – поселок в Боснии с преимущественно хорватским населением, паломники посещают его как место явления Пресвятой Богородицы.

По данным польского RFM24, в аварии погибли 12 человек.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель заснул.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош рассказал, что пострадавших 32 человека, 19 из них – в тяжелом состоянии. Как минимум одна женщина находится в опасном для жизни состоянии, ей делают операцию.