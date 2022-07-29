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Умер третий пострадавший в результате ДТП в Запорожье, виновника аварии арестовали – Нацполиция

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30-летний водитель, устроивший смертельную аварию в Запорожье, арестован судом на 60 дней
30-летний водитель, устроивший смертельную аварию в Запорожье, арестован судом на 60 дней
Фото: zp.npu.gov.ua

Ночью 29 июля от полученных в ДТП в Запорожье 28 июля телесных повреждений скончался еще один пострадавший – 51-летний житель Запорожья, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Таким образом, число жертв аварии достигло трех человек. Еще трое пострадавших с политравмами остаются в больнице, уточнили в полиции.

Ленинский районный суд Запорожья избрал меру пресечения водителю BMW, который 28 июля устроил ДТП, сбив шестерых прохожих, сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области агентству "Интерфакс-Украина".

"Решением суда на время следствия водитель будет находиться под. 60-дневным арестом без права внесения залога", – рассказали правоохранители.

Авария произошла около 13.00 на Европейской улице Запорожья (район Космос). 30-летний водитель автомобиля BMW, по данным правоохранителей, резко сменил направление движения вправо и наехал на припаркованные автомобили (их было пять), которые снесли группу людей на обочине.

В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия, еще один 50-летний житель Запорожья скончался 28 июля в больнице..

По данным экспертизы, водитель BMW трезв, полиция задержала его. Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

По этой статье для нарушителя, если его вина будет доказана, предусматривается лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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