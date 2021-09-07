В Индии произошла вспышка опасного вируса Нипах

Один из заболевших – 12-летний мальчик – умер. Министр здравоохранения штата Вина Джордж заявила, что среди тех, у кого есть симптомы болезни, – родители умершего ребенка, их близкие родственники и медицинские работники.

Их состояние стабильное. У матери мальчика была высокая температура, но сейчас она уменьшилась. Всего количество лиц в списке контактов умершего – 251, из них 129 – медицинские работники.