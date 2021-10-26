В Индии подросток продал жену и купил себе обед и смартфон

Пара поженилась в июле этого года. В августе они отправились в штат Раджастхан, чтобы работать в печи для обжига кирпича. Однако через несколько дней 17-летний подросток продал свою жену 55-летнему мужчине 180 тыс. рупий (63 тыс. грн).

Подросток потратил деньги на обед и купил себе смартфон. Позже он вернулся в свою деревню, и когда семья его жены спросила о ней, заявил, что супруга его бросила.

Семья женщины не поверила его рассказу и подала жалобу в полицию. Они проверили записи его звонков и обнаружили, что женщину продали. Сейчас ее вернули домой.

17-летний подросток предстал перед судом по делам несовершеннолетних, его отправили в исправительное учреждение.