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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Сумах подросток решил пройти 180 км пешком, потому что у него не было денег на билет домой. Он шел босиком

Подростка, шедшего вдоль трассы, увидели полицейские
Подростка, шедшего вдоль трассы, увидели полицейские 
Фото: pixabay.com (архив)

13 августа полицейские в Сумской области заметили подростка, который шел вдоль трассы босиком, он был далеко от ближайших населенных пунктов, сообщила пресс-служба главного управления полиции региона.

Правоохранители остановились спросить, не нужна ли помощь мальчику.

Они выяснили, что подросток шел домой в Шостку пешком, так как у него не было денег купить билет. Пообщавшись с матерью, полицейские узнали, что мальчик был на реабилитации в медицинском центре в Сумах. 

Фото: su.npu.gov.ua
Фото: su.npu.gov.ua

"Полицейские купили для юноши билет на поезд и отправили к родственникам. Сейчас парень уже находится дома, а его мать выражает свою благодарность работникам полиции Сергею Демещенко и Дмитрию Капинусу за проявленную человечность и заботу", – уточнили в полиции. 

Расстояние между Сумами и Шосткой – 180 км. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сумы, полиция, Сумская область, помощь, реабилитация, Шостка, билеты, подростки, мальчик, поезд, мать
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