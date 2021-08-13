Украинские школьники едят сахара в три раза больше нормы – Ляшко

"При рекомендованных 25 г дети до трех лет уже потребляют у нас около 50 г сахара в сутки. Увеличивается потребление почти в два раза. Если мы говорим о школьном возрасте, то в среднем дети у нас потребляют 67 г сахара. То есть уже в три раза превышение", – сказал министр.

Он отметил, что сахар дети получают в том числе вместе с газированными напитками. Превышение нормы потребления сахара на фоне низкой физической активности приводит к ожирению у детей.

"12% юношей и 8% девушек имеют ожирение в возрасте от 11 до 17 лет. Именно в школьный период", – подчеркнул Ляшко.

Он написал в Facebook, что реформа школьного питания в Украине нужна для того, чтобы иметь здоровую нацию.

"Формирование привычек происходит с детства, поэтому нужно отходить от устаревшего представления о школьных столовых, а работать над позитивными изменениями, о которых и идет речь на форуме. Конечно, процесс полного перехода в учебных заведениях на новую модель питания займет некоторое время, но сделать это реально", – сообщил глава Минздрава.