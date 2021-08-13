ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украинские школьники едят сахара в три раза больше нормы – Ляшко

Ляшко: Нужно отходить от устаревшего представления о школьных столовых
Ляшко: Нужно отходить от устаревшего представления о школьных столовых
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине дети школьного возраста в среднем потребляют 67 г сахара в сутки, это превышает норму в три раза. Об этом 13 августа на региональном форуме "Реформа школьного питания", который проходил в Буче Киевской области, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщил "Укринформ".

"При рекомендованных 25 г дети до трех лет уже потребляют у нас около 50 г сахара в сутки. Увеличивается потребление почти в два раза. Если мы говорим о школьном возрасте, то в среднем дети у нас потребляют 67 г сахара. То есть уже в три раза превышение", – сказал министр.

Он отметил, что сахар дети получают в том числе вместе с газированными напитками. Превышение нормы потребления сахара на фоне низкой физической активности приводит к ожирению у детей.

"12% юношей и 8% девушек имеют ожирение в возрасте от 11 до 17 лет. Именно в школьный период", – подчеркнул Ляшко.

Он написал в Facebook, что реформа школьного питания в Украине нужна для того, чтобы иметь здоровую нацию.

"Формирование привычек происходит с детства, поэтому нужно отходить от устаревшего представления о школьных столовых, а работать над позитивными изменениями, о которых и идет речь на форуме. Конечно, процесс полного перехода в учебных заведениях на новую модель питания займет некоторое время, но сделать это реально", – сообщил глава Минздрава.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2409222329209877

Контекст:

В Украине 1 сентября начнут действовать новые нормы организации питания в школах и детских садах.

В ноябре 2019 года первая леди Елена Зеленская объявила об инициативе ввести в рацион школьников больше фруктов и овощей и уменьшить количество углеводов. "Во многих странах есть государственные программы, где детям дают стакан молока, и они принудительно его выпивают. А если у нас, к примеру, будет программа "Яблоко для ребенка"? У нас яблоки просто гниют в Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много", – говорила жена президента.

Перед этим в ходе Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной" лидеры школьного самоуправления пожаловались Зеленской на качество питания в школах.

Министерство здравоохранения обновило нормы физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии в сентябре 2017 года, они вступили в силу в декабре того же года. В министерстве отмечали, что впервые за 18 лет были пересмотрены суточные потребности для различных групп: калорийность питания детей и подростков, взрослых, беременных женщин и работников тяжелого физического труда. Рекомендации по поводу питания детей Минздрав публиковал на своем сайте.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, дети, школьники, подростки, сахар, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
12-летний Йейтс сыграет главную роль в ремейке рождественской комедии "Один дома"
12-летний Йейтс сыграет главную роль в ремейке рождественской комедии "Один дома"
"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве
"Аморальное быдло, которое есть везде". Беленюк пожаловался на попытку втянуть его в драку на расистской почве
"Она настояла на этом, хочет обнять детей". Певицу МакSим выписали из больницы после почти 40-дневной комы
"Она настояла на этом, хочет обнять детей". Певицу МакSим выписали из больницы после почти 40-дневной комы
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
  "Приглашал провести время в загородной резиденции". Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза
  "Приглашал провести время в загородной резиденции". Стрейзанд рассказала об ухаживаниях принца Чарльза
"Я хотела ее поцеловать". Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии
"Я хотела ее поцеловать". Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии
Пресс-секретарь украинского президента Никифоров: Моя цель, чтобы Зеленского переизбрали на следующий срок
Пресс-секретарь украинского президента Никифоров: Моя цель, чтобы Зеленского переизбрали на следующий срок
"Угольком стала". Загоревшая Белодед на Мальдивах совершила велопрогулку
"Угольком стала". Загоревшая Белодед на Мальдивах совершила велопрогулку
  Украинский филолог Авраменко: Я очень много времени провожу за рубежом – у меня есть недвижимость за границей
  Украинский филолог Авраменко: Я очень много времени провожу за рубежом – у меня есть недвижимость за границей
"Это просто невозможно". Стало известно, почему группа "Антитіла" не выступит на Дне Независимости в Киеве
"Это просто невозможно". Стало известно, почему группа "Антитіла" не выступит на Дне Независимости в Киеве
"На западе это уже давно называется сологамией". 25-летняя девственница Jerry Heil сама за себя вышла замуж
"На западе это уже давно называется сологамией". 25-летняя девственница Jerry Heil сама за себя вышла замуж
Дни недели, месяцы и даты на английском
Дни недели, месяцы и даты на английском
"Класс!", "Вообще огонь!". Ребрик на камеру высоко подняла ногу и показала грудь
"Класс!", "Вообще огонь!". Ребрик на камеру высоко подняла ногу и показала грудь
"Спросите, как вернуться в форму? А я отвечу: "Не жрать, как дура". MamaRika похвасталась фигурой спустя неделю после родов
"Спросите, как вернуться в форму? А я отвечу: "Не жрать, как дура". MamaRika похвасталась фигурой спустя неделю после родов
  "Зірочка". Тина Кароль записала "международный хит" с солисткой группы Kazka Зарицкой. Аудио
  "Зірочка". Тина Кароль записала "международный хит" с солисткой группы Kazka Зарицкой. Аудио
"Веснушки, синяки, морщины". Dantes показал лицо крупным планом
"Веснушки, синяки, морщины". Dantes показал лицо крупным планом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
Торт "Рафаэлло" за 20 минут. Легкий рецепт вкусного десерта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS