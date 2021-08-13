Украинские школьники едят сахара в три раза больше нормы – Ляшко

"При рекомендованных 25 г дети до трех лет уже потребляют у нас около 50 г сахара в сутки. Увеличивается потребление почти в два раза. Если мы говорим о школьном возрасте, то в среднем дети у нас потребляют 67 г сахара. То есть уже в три раза превышение", – сказал министр.
Он отметил, что сахар дети получают в том числе вместе с газированными напитками. Превышение нормы потребления сахара на фоне низкой физической активности приводит к ожирению у детей.
"12% юношей и 8% девушек имеют ожирение в возрасте от 11 до 17 лет. Именно в школьный период", – подчеркнул Ляшко.
Он написал в Facebook, что реформа школьного питания в Украине нужна для того, чтобы иметь здоровую нацию.
"Формирование привычек происходит с детства, поэтому нужно отходить от устаревшего представления о школьных столовых, а работать над позитивными изменениями, о которых и идет речь на форуме. Конечно, процесс полного перехода в учебных заведениях на новую модель питания займет некоторое время, но сделать это реально", – сообщил глава Минздрава.
В Украине 1 сентября начнут действовать новые нормы организации питания в школах и детских садах.
В ноябре 2019 года первая леди Елена Зеленская объявила об инициативе ввести в рацион школьников больше фруктов и овощей и уменьшить количество углеводов. "Во многих странах есть государственные программы, где детям дают стакан молока, и они принудительно его выпивают. А если у нас, к примеру, будет программа "Яблоко для ребенка"? У нас яблоки просто гниют в Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много", – говорила жена президента.
Перед этим в ходе Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной" лидеры школьного самоуправления пожаловались Зеленской на качество питания в школах.
Министерство здравоохранения обновило нормы физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии в сентябре 2017 года, они вступили в силу в декабре того же года. В министерстве отмечали, что впервые за 18 лет были пересмотрены суточные потребности для различных групп: калорийность питания детей и подростков, взрослых, беременных женщин и работников тяжелого физического труда. Рекомендации по поводу питания детей Минздрав публиковал на своем сайте.