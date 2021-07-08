Шкарлет в одесской школе: Реформу системы школьного питания активно реализуем на местном уровне

Глава министерства в своем Telegram отметил, что в школе выполнили капитальный ремонт и закупили техническое оборудование для пищеблока.

"Среди новаций – в заведении "шведский стол". Поэтому дети могут самостоятельно выбирать блюда из предложенного меню на день. Также прорабатывается вопрос организации безглютенового и безлактозного питания для учащихся первых – четвертых классов. Наша общая цель – повысить общий средний уровень питания от качества, питательности блюд и безопасности пищевых продуктов до ресурсного обеспечения школ. Поэтому должны способствовать тому, чтобы дети охотно питались в школьных столовых, а родители были бы уверены, что школьное меню полезно для здоровья их детей", – написал Шкарлет.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отметил, что считает задачей городской власти сделать школы комфортными для учеников.

"Большевик, Кривая Балка, Слободка… Еще до 2014 года эти микрорайоны считались депрессивными. Мы постепенно улучшаем качество жизни в них и начинаем с учебных заведений. Наша задача – сделать школы своеобразными культурными и спортивными центрами: современными, красивыми и комфортными для учеников. Конечно, помимо внешнего вида школ, особое внимание мы уделяем питанию школьников. И нам приятно, что наша работа оценена на таком высоком уровне. Кроме того, я рад, что членам нашего общественного совета при департаменте образования удалось озвучить министру вопрос о проблемах детей, нуждающихся в безглютеновом питании, ведь этому вопросу в Одессе также уделяется особое внимание, и совсем скоро дети, которые в этом нуждаются, будут получать соответствующее питание", – цитирует мэра портал Odessit.ua.