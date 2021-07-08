ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Шкарлет в одесской школе: Реформу системы школьного питания активно реализуем на местном уровне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Шкарлет: Среди новаций в заведении "шведский стол". Поэтому дети могут самостоятельно выбирать блюда из предложенного меню на день
Сергей Шкарлет: Среди новаций – в заведении "шведский стол". Поэтому дети могут самостоятельно выбирать блюда из предложенного меню на день
Фото: mon.gov.ua

Необходимо способствовать тому, чтобы дети охотно питались в школьных столовых, а родители были уверены, что школьное меню полезно для здоровья их детей, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет 8 июля во время визита в Одесский учебно-воспитательный комплекс №125, сообщает пресс-служба МОН.

Глава министерства в своем Telegram отметил, что в школе выполнили капитальный ремонт и закупили техническое оборудование для пищеблока.

"Среди новаций – в заведении "шведский стол". Поэтому дети могут самостоятельно выбирать блюда из предложенного меню на день. Также прорабатывается вопрос организации безглютенового и безлактозного питания для учащихся первых – четвертых классов. Наша общая цель – повысить общий средний уровень питания от качества, питательности блюд и безопасности пищевых продуктов до ресурсного обеспечения школ. Поэтому должны способствовать тому, чтобы дети охотно питались в школьных столовых, а родители были бы уверены, что школьное меню полезно для здоровья их детей", – написал Шкарлет.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отметил, что считает задачей городской власти сделать школы комфортными для учеников.

"Большевик, Кривая Балка, Слободка… Еще до 2014 года эти микрорайоны считались депрессивными. Мы постепенно улучшаем качество жизни в них и начинаем с учебных заведений. Наша задача – сделать школы своеобразными культурными и спортивными центрами: современными, красивыми и комфортными для учеников. Конечно, помимо внешнего вида школ, особое внимание мы уделяем питанию школьников. И нам приятно, что наша работа оценена на таком высоком уровне. Кроме того, я рад, что членам нашего общественного совета при департаменте образования удалось озвучить министру вопрос о проблемах детей, нуждающихся в безглютеновом питании, ведь этому вопросу в Одессе также уделяется особое внимание, и совсем скоро дети, которые в этом нуждаются, будут получать соответствующее питание", – цитирует мэра портал Odessit.ua.

Контекст:

В Украине 1 сентября начнут действовать новые нормы организации питания в школах и детских садах.

В ноябре 2019 года первая леди Елена Зеленская объявила об инициативе ввести в рацион школьников больше фруктов и овощей и уменьшить количество углеводов. "Во многих странах есть государственные программы, где детям дают стакан молока, и они принудительно его выпивают. А если у нас, к примеру, будет программа "Яблоко для ребенка"? У нас яблоки просто гниют в Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много", – говорила жена президента.

Перед этим в ходе Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной" лидеры школьного самоуправления пожаловались Зеленской на качество питания в школах.

Министерство здравоохранения обновило нормы физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии в сентябре 2017 года, они вступили в силу в декабре того же года. В министерстве отмечали, что впервые за 18 лет были пересмотрены суточные потребности для различных групп: калорийность питания детей и подростков, взрослых, беременных женщин и работников тяжелого физического труда. Рекомендации по поводу питания детей Минздрав публиковал на своем сайте.

Теги: Одесса, Министерство здравоохранения, продукты, Геннадий Труханов, ремонт, дети, школьники, школы, реформа, Сергей Шкарлет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской
  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской
"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс
"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс
Ирина Федишин в облегающем белом платье показала своих сыновей
Ирина Федишин в облегающем белом платье показала своих сыновей
  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе
  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова
  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова
Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона
Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
Как и сколько варить картошку
Как и сколько варить картошку
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела G
Виктория ВОРОНИНА
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS