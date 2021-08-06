Спасатели нашли подростка, который заблудился в Карпатах

Сообщение о том, что в горах заблудился 15-летний мальчик, спасатели получили в 13.38. Известно было, что он отстал от группы туристов из 17 человек во время спуска с горы Говерла.

Трое спасателей сразу же начали поиск заблудившегося подростка. Специалисты установили, что он ушел в сторону Закарпатской области, в связи с чем к поисковым работам также были привлечены и горные спасатели.

В 18.20 спасатели нашли заблудившегося туриста и на квадроцикле доставили его в поселок городского типа Ворохту.