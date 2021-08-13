В Луганской области подросток открыл стрельбу, ранен 13-летний мальчик – полиция

Житель Рубежного выстрелил в детей, которые проезжали на велосипедах Фото: depositphotos.com

По данным полиции, ранил ребенка 17-летний житель Рубежного.

"Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что компания подростков гуляла возле одного из домов по улице Смирнова. В это время 17-летний местный житель вынес из дома, предварительно, пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, которые проезжали на велосипедах", – отметила Погукай.

В полиции добавили, что пневматическая винтовка, из которой произведен выстрел, сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм. Маркировки и номеров на ней нет, оружие изъяли и направили на экспертизу.

Мера пресечения для стрелявшего пока не избрана. Информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).