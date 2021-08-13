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В Луганской области подросток открыл стрельбу, ранен 13-летний мальчик – полиция

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Житель Рубежного выстрелил в детей, которые проезжали на велосипедах
Житель Рубежного выстрелил в детей, которые проезжали на велосипедах
Фото: depositphotos.com

В Рубежном Луганской области правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого 12 августа 13-летний ребенок получил ранение брюшной полости и повреждение внутренних органов. Мальчика госпитализировали в Лисичанскую детскую больницу, об этом в Facebook сообщила спикер полиции региона Татьяна Погукай.

По данным полиции, ранил ребенка 17-летний житель Рубежного.

"Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что компания подростков гуляла возле одного из домов по улице Смирнова. В это время 17-летний местный житель вынес из дома, предварительно, пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, которые проезжали на велосипедах", – отметила Погукай.

В полиции добавили, что пневматическая винтовка, из которой произведен выстрел, сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм. Маркировки и номеров на ней нет, оружие изъяли и направили на экспертизу.

Мера пресечения для стрелявшего пока не избрана. Информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

https://www.facebook.com/csomvd/posts/4004332453008371

Теги: Украина, оружие, Луганская область, стрельба, полиция, Лисичанск, Рубежное, больница, экспертиза, правоохранители, расследование, подростки, мальчик, ранение, Татьяна Погукай
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