"Придется кое-кого домой в горы вытурить". Участникам свадьбы под Одессой, где устроили стрельбу, грозит депортация

"Там среди всей грядки есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на временное проживание. Придется кое-кого домой в горы выдворить. Пусть там себе джигитуют", – написал Шевченко.

Он сообщил, что в качестве вещественного доказательства по делу о стрельбе в Фонтанке изъят карабин, и опубликовал фото оружия, из которого стреляли.

"Если не умеют дети гор обращаться с оружием законно, то будут без него отвечать по закону. Нечего здесь свои глупые традиции разводить", – заявил представитель МВД.

В то же время он отметил, что стрелявший – гражданин Украины.

По данным Telegram-канала "Новости Одесса", свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева, чемпиона Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017 и 2020 годах. Его гость, Крамаренко Кирилл, решил пострелять по дороге в ресторан.

Полиция Одесской области сообщила, что 22-летний предполагаемый стрелок задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. Дело открыто по статье о хулиганстве. Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы. В полиции говорят, что стрелял он, вероятно, из автоматического оружия.

Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении него будет составлен административный протокол.

В ходе заседания в Раде 15 июля нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук поблагодарил полицию за оперативное задержание нарушителей и сказал, что следит за ситуацией, передает корреспондент "ГОРДОН".



"Эту ситуацию я держу под личным контролем, пока не будут выявлены все участники этой ОПГ, не только те, кто был задержан, но и личности, которые своими действиями или бездеятельностью создали такое циничное отношение к нашим традициям, законам и нормам морали", – заявил нардеп.