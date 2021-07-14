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ПРОИСШЕСТВИЯ

Военнослужащего, которого подозревают в ранении ребенка в Житомирской области, отправили под домашний арест

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Раненого ребенка на вертолете доставили в Киев для лечения в больнице "Охматдет"
Раненого ребенка на вертолете доставили в Киев для лечения в больнице "Охматдет"
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Военнослужащему, который фигурирует в деле об огнестрельном ранении девятилетнего мальчика в Новограде-Волынском Житомирской области, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом 14 июля сообщает Офис генпрокурора Украины.

В ведомстве отмечают, что правоохранители установили причастность задержанного военнослужащего к стрельбе.

"Одновременно проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении.

Контекст:

12 июля в больницу Новограда-Волынского Житомирской области доставили девятилетнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Позже его на вертолете отправили в киевскую больницу "Охматдет".

На следующий день полиция сообщила о задержании подозреваемого – военнослужащего из Киева, знакомого отца ребенка, который приехал в Новоград-Волынский накануне.

По факту произошедшего было открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По данным ТСН, подозреваемый – полковник контрразведки Министерства обороны. Во время обыска в его машине нашли два автомата Калашникова, пистолет "Форт-17", около 100 единиц боеприпасов, мины направленного действия и восемь реактивных противотанковых гранат.

Бабушка пострадавшего Даниила Жанна Никитчина рассказала "5 каналу", что ребенок получил ранение, когда мужчина показывал детям приемы самообороны.

Заведующий отделением анестезиологии Новоград-Волынской больницы Иван Кравченко сообщил, что у мальчика повреждены желудок, поджелудочная железа, селезенка, ребенок потерял много крови.

Теги: стрельба, Житомирская область, лечение, мальчик, ранение, домашний арест, Новоград-Волынский
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