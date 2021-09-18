В Индии ко дню рождения премьер-министра сделали рекордное количество прививок от COVID-19

В Индии ввели более 790 млн доз вакцины от коронавируса Фото: ЕРА

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандави сказал, что этот день впишут "золотой главой в историю страны и мира". Общее количество введенных доз вакцины в стране превысило 790 млн.

Лишь в Китае ввели большее количество доз вакцины от коронавируса, чем в Индии, отметило Associated Press. В Пекине заявили, что вложили в процесс вакцинации более $2,16 млрд. Около 1 млрд китайцев уже завершили вакцинацию.

В Индии, население которой составляет около 1,4 млрд человек, более 62% взрослых получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса. Около 21% прошли полный курс вакцинации. Представители сферы здравоохранения заявили, что к середине октября введут более 1 млрд доз вакцин от COVID-19.