В Индии в результате давки в храме погибли 12 паломников

Инцидент в храме Вайшно-Деви произошел спустя 30 лет после предыдущего Фото: ЕРА

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Известно, что трое погибших – паломники из Дели, еще семь – из штата Уттар-Прадеш.

Еще 16 пострадавших были госпитализированы, впоследствии девять из них были выписаны.

Издание отмечает, что давка произошла из-за большого наплыва паломников и отсутствия контроля со стороны властей.

Официальную причину происшествия намерены назвать после расследования. Отчет ожидается в течение недели.

По одной из версий, давку спровоцировала "незначительная ссора между некоторыми молодыми людьми" перед одним из входов в храм.

India Today отмечает, что последний раз подобный инцидент произошел в Вайшно-Деви около 30 лет назад.