Умер девятилетний мальчик, пострадавший на концерте Скотта, число жертв давки возросло до 10

Мальчик был на концерте со своим отцом, но тот во время давки потерял сознание Фото: gofundme.com

Девятилетний мальчик по имени Эзра Блоунт умер в больнице. Он находился в медицинской коме с травмами мозга, печени и почек.

Дед мальчика, Бернон Блоунт, рассказал CNN, что ребенок был на концерте, чтобы увидеть "своего любимого артиста", вместе со своим отцом, Трестоном Блоунтом. Мальчик был на плечах отца, но когда началась давка, Трестон Блоунт потерял сознание, и Эзра упал в толпу. Когда отец пришел в себя, мальчика уже доставили в Техасскую детскую больницу.