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В Индонезии приняли закон, который запрещает сожительство без брака. Закон касается и туристов

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За нарушение закона можно попасть на год в тюрьму, отмечает CNN
За нарушение закона можно попасть на год в тюрьму, отмечает CNN
Фото: pixabay.com

6 декабря парламент Индонезии единогласно принял новый Уголовный кодекс, который "криминализирует" секс вне брака. Об этом сообщил СNN.

В обновленном законодательстве Индонезии, нормы которого распространяются и на туристов, запрещается сожительство без брака и вероотступничество, а также предусматривается наказание за оскорбление президента и выражение взглядов, которые противоречат национальной идеологии.

Депутат Бамбанг Вурианто, который возглавлял парламентскую комиссию, отвечающую за пересмотр кодекса, назвал его предыдущий вариант "принадлежащим голландскому наследию" и больше не актуальным.

Телекомпания объясняет, что "секс вне брака влечет за собой потенциальный год тюремного заключения". При этом официальную жалобу могут подавать не все.

CNN отмечает, что сделать это могут, например, родители, чьи дети проживали в гражданском браке до замужества.

Нововведения в стране с преобладающим большинством мусульман уже вызвали критику правозащитников, отмечает телекомпания.

Опасения также новый кодекс вызывает и у представителей туристической индустрии.

Председатель Ассоциации индонезийских туристических и туристических агентств (ASITA) на Бали Путу Винастра заявил CNN, что новые законы "заставят иностранцев дважды подумать", прежде чем отправиться в Индонезию. Он, в частности, выразил непонимание, нужно ли у туристов спрашивать, состоят ли они в браке, и требовать доказательства этого.

Винастра подчеркнул, что если туристы окажутся в тюрьме в рамках нового закона, это нанесет значительный ущерб туризму в Индонезии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Индонезия, тюрьма, правозащитники, депутаты, туристы, Уголовный кодекс, мусульмане, парламент, иностранцы, секс
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