В Индонезии уже 318 погибших в результате землетрясения, тела еще ищут

Пропавшими без вести остаются, по данным местных властей, 24 человека Фото: ЕРА

Представитель агентства рассказал, что за последний день были найдены тела восьми погибших и поиски продолжаются.

По последним данным BNPB, пропавшими без вести остаются 24 человека, 4630 человек получили ранения.

Местные власти сообщают, что стихия повредила более 58 тыс. домов индонезийцев, 25 тыс. из них – сильно.

Около 73 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.

Ранее было известно о 268 жертвах стихийного бедствия магнитудой 5,6.