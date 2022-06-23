В Афганистане из-за землетрясения погибло около 1 тыс. человек. Это самое смертоносное ЧП с 1998 года. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В результате землетрясения магнитудой 6,1, случившегося в Афганистане 22 июня
, погибли около 1000 человек, еще 1500 получили ранения, пишут Reuters
и Associated Press
. Это самое смертоносное происшествие в стране с 1998 года, когда аналогичное по силе землетрясение унесло жизни не менее 4500 человек. Нынешнее землетрясение разрушило более 3 тыс. домов. Как отмечают журналисты, катастрофа может усугубить и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране, где миллионы людей уже столкнулись с растущим голодом и нищетой, а система здравоохранения рухнула с тех пор, как к власти вернулись талибы.