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В Афганистане из-за землетрясения погибло около 1 тыс. человек. Это самое смертоносное ЧП с 1998 года. Фоторепортаж

Вчера 16.36
В результате землетрясения магнитудой 6,1, случившегося в Афганистане 22 июня, погибли около 1000 человек, еще 1500 получили ранения, пишут Reuters и Associated Press. Это самое смертоносное происшествие в стране с 1998 года, когда аналогичное по силе землетрясение унесло жизни не менее 4500 человек. Нынешнее землетрясение разрушило более 3 тыс. домов. Как отмечают журналисты, катастрофа может усугубить и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране, где миллионы людей уже столкнулись с растущим голодом и нищетой, а система здравоохранения рухнула с тех пор, как к власти вернулись талибы.
Теги: землетрясение, Афганистан, пострадавшие, погибшие
 

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