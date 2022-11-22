В Индонезии уже 268 погибших в результате землетрясения, есть пропавшие без вести

Установлены личности только 122 погибших.

Ранее было известно о 162 жертвах стихийного бедствия магнитудой 5,6.

Пропавшим без вести считается 31 человек.

Также, по данным BPBD, ранения разной степени тяжести получили 1083 человека.

Число эвакуированных в связи со стихийным бедствием превысило 58 тыс. человек.