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Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 162, сообщают о проблемах со связью и электричеством

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Землетрясение потрясло провинцию Западная Ява
Землетрясение потрясло провинцию Западная Ява
Фото: ЕРА

Землетрясение, произошедшее 21 ноября в провинции Западная Ява в Индонезии, унесло жизни уже 162 человек. Об этом вечером в понедельник сообщил глава администрации провинции Ридван Камил, информирует CNN Indonesia.

Ранее было известно о 46 жертвах стихийного бедствия магнитудой 5,6.

Камил рассказал, что травмы разной степени получили 362 человека, около 13,4 тыс. жителей Индонезии были эвакуированы.

В результате землетрясения серьезно были повреждены, по данным властей, 2345 домов.

Телекомпания также приводит данные о том, что после подземных толчков в пострадавшем регионе возникли проблемы с электричеством (оно было включено только на 20%) и мобильной связью.

По разным оценкам, для возвращения "к нормальной жизни" потребуется три дня.

Контекст:

Индонезия находится между так называемым Тихоокеанским огненным кольцом, сейсмически высокоактивной зоной, где встречаются различные плиты земной коры, вызывая большое количество землетрясений и извержений вулканов, отметило агентство Reuters.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: землетрясение, Индонезия, электричество, пострадавшие, погибшие, травмы
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