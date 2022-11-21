Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 162, сообщают о проблемах со связью и электричеством

Ранее было известно о 46 жертвах стихийного бедствия магнитудой 5,6.

Камил рассказал, что травмы разной степени получили 362 человека, около 13,4 тыс. жителей Индонезии были эвакуированы.

В результате землетрясения серьезно были повреждены, по данным властей, 2345 домов.

Телекомпания также приводит данные о том, что после подземных толчков в пострадавшем регионе возникли проблемы с электричеством (оно было включено только на 20%) и мобильной связью.

По разным оценкам, для возвращения "к нормальной жизни" потребуется три дня.