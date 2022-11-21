Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 162, сообщают о проблемах со связью и электричеством

Ранее было известно о 46 жертвах стихийного бедствия магнитудой 5,6.
Камил рассказал, что травмы разной степени получили 362 человека, около 13,4 тыс. жителей Индонезии были эвакуированы.
В результате землетрясения серьезно были повреждены, по данным властей, 2345 домов.
Телекомпания также приводит данные о том, что после подземных толчков в пострадавшем регионе возникли проблемы с электричеством (оно было включено только на 20%) и мобильной связью.
По разным оценкам, для возвращения "к нормальной жизни" потребуется три дня.
Индонезия находится между так называемым Тихоокеанским огненным кольцом, сейсмически высокоактивной зоной, где встречаются различные плиты земной коры, вызывая большое количество землетрясений и извержений вулканов, отметило агентство Reuters.