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В Индонезии в результате давки и беспорядков на футбольном матче погибли 130 человек

Среди погибших есть дети
Среди погибших есть дети
Фото: EPA

1 октября в Индонезии на стадионе Kanjuruhan Stadium на острове Ява произошли беспорядки на футбольном матче, жертвами которого стали 130 человек. Об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщает 2 октября CNN Indonesia.

Еще 180 человек получили ранения.

Беспорядки начались после того, как местная команда "Арема" проиграла со счетом 2:3 соперникам из "Персебаи".

Агентство сообщает, что "болельщики вышли из-под контроля" и вышли на поле. Полиция  попыталась оттеснить их с помощью дубинок и слезоточивого газа, началась паника и давка.

Местные чиновники подчеркивают, что ФИФА запрещает использовать слезоточивый газ против толпы на стадионах.

По данным Reuters, среди погибших был пятилетний ребенок.

Местные власти говорят, что на стадион, вмещающий 38 тыс. человек, было продано 42 тыс. билетов.

Начато расследование инцидента. Чемпионат остановили на неделю.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Индонезия, полиция, ФИФА, стадион, беспорядки, чемпионат, расследование, давка, ребенок, погибшие
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