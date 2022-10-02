В Индонезии в результате давки и беспорядков на футбольном матче погибли 130 человек

Еще 180 человек получили ранения.

Беспорядки начались после того, как местная команда "Арема" проиграла со счетом 2:3 соперникам из "Персебаи".

Агентство сообщает, что "болельщики вышли из-под контроля" и вышли на поле. Полиция попыталась оттеснить их с помощью дубинок и слезоточивого газа, началась паника и давка.

Местные чиновники подчеркивают, что ФИФА запрещает использовать слезоточивый газ против толпы на стадионах.

По данным Reuters, среди погибших был пятилетний ребенок.

Местные власти говорят, что на стадион, вмещающий 38 тыс. человек, было продано 42 тыс. билетов.

Начато расследование инцидента. Чемпионат остановили на неделю.