В Камеруне в результате давки перед матчем Кубка африканских наций погибли восемь человек

Возле южного входа на стадион, где была ограничена пропускная способность из-за эпидемических требований, произошла давка.

Пострадали также около 50 человек, их госпитализировали в разные больницы.

Футбольный матч, который в 1/8 финала турнира был в формате "на выбывание", завершился победой камерунской сборной со счетом 2:1.

Очевидцы рассказали "Синьхуа", что на стадион, на котором уже началась игра двух сборных, одновременно попытались прорваться более 1 тыс. человек. Среди погибших есть дети и женщины.

Агентство отмечает, что из-за коронавирусных ограничений заполненность стадиона ограничена 80%.

На инцидент в Яунде отреагировала Конфедерация африканского футбола (CAF).

"CAF в настоящее время расследует ситуацию и пытается получить более подробную информацию о том, что произошло. Мы находимся в постоянном контакте с правительством Камеруна и местным организационным комитетом", – заявила организация.