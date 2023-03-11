В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи. Видео

Извержение, которое началось в полдень по местному времени, сопровождалось выбросами пепла, из вулкана вылился поток лавы длиной около 1,5 км.

Наблюдатели рассказали, что было "пять-шесть лавин".

Местных жителей предупредили, что в случае, если извержение будет масштабным, прекратиться любая деятельность вблизи вулкана и начнется эвакуация близлежащих населенных пунктов.

Видео с острова Ява опубликовал YouTube-канал StreamNew.

Мерапи имеет высоту 2963 метра над уровнем моря и является одним из самых активных вулканов Индонезии.

Reuters отмечает, что последнее масштабное извержение Мерапи было в 2010 году, тогда погибли более 350 человек.