В Исландии произошло новое извержение Фаградальсфьядля. Прогнозировали, что вулкан будет активным десятилетиями

"Лава начала вытекать из трещины в земле вокруг Фаградальсфьядля недалеко от города Гриндавик на полуострове Рейкьянес. Извержение последовало за интенсивной сейсмической активностью за последние несколько дней. Оно считается относительно небольшим, и из-за его расположения угроза для населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры незначительна", – говорится в сообщении.

В правительстве Исландии предупредили, что возможны выбросы газа, поэтому людям не рекомендуется находиться рядом с вулканом.

Фаградальсфьядль находится в 25 км от столицы государства Рейкьявика, но сбоев в авиасообщении не было, а "международные коридоры полетов остаются открытыми".

"Место извержения близко к прошлогоднему извержению, которое длилось около полугода. [...] Извержение классифицируется как трещинное извержение (часто называемое исландским типом) и обычно не приводит к большим взрывам или значительному выбросу пепла в стратосферу", – объяснили в правительстве страны.