В Исландии произошло новое извержение Фаградальсфьядля. Прогнозировали, что вулкан будет активным десятилетиями

"Лава начала вытекать из трещины в земле вокруг Фаградальсфьядля недалеко от города Гриндавик на полуострове Рейкьянес. Извержение последовало за интенсивной сейсмической активностью за последние несколько дней. Оно считается относительно небольшим, и из-за его расположения угроза для населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры незначительна", – говорится в сообщении.
В правительстве Исландии предупредили, что возможны выбросы газа, поэтому людям не рекомендуется находиться рядом с вулканом.
Фаградальсфьядль находится в 25 км от столицы государства Рейкьявика, но сбоев в авиасообщении не было, а "международные коридоры полетов остаются открытыми".
"Место извержения близко к прошлогоднему извержению, которое длилось около полугода. [...] Извержение классифицируется как трещинное извержение (часто называемое исландским типом) и обычно не приводит к большим взрывам или значительному выбросу пепла в стратосферу", – объяснили в правительстве страны.
В 2021 году Фаградальсфьядль проснулся вечером 19 марта. Это стало первым извержением вулкана на полуострове Рейкьянес с XII века. Примерно за четыре часа лава разлилась на площади около 200 футбольных полей, писало Reuters. Bloomberg сообщило, что посмотреть на извержение вулкана пришли тысячи людей, некоторые из них жарили на лаве сосиски для хот-догов.
В комментарии Reuters профессор вулканологии из Исландского университета Торвальдур Тордарсон прогнозировал, что извержение может продолжаться десятилетиями.
Участок земли, где находился на тот момент проснувшийся вулкан, был выставлен на продажу.