На Камчатке восемь туристов погибли при восхождении на вулкан

В группе, совершавшей восхождение, было 12 россиян, включая двух гидов. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов, сообщив, что на высоте 4,2 тыс. метров погибло три человека, а один из гидов сломал ногу.

4 сентября стало известно, что погибших шестеро, сообщил "Интерфакс". 5 сентября гид сообщил, что погибло еще два человека. Обстоятельства их смерти на данный момент неизвестны.

По состоянию на 5 сентября на вулкане остаются четверо выживших: двое – на высоте около 4,1 тыс. м, еще двое – в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. м. Сегодня утром на склоне Ключевского на высоте 1,33 тыс. м, по данным "Интерфакса", смогла высадиться группа спасателей, о результатах спасательной операции пока не сообщалось.