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На Камчатке восемь туристов погибли при восхождении на вулкан

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На Ключевском вулкане погибли туристы
На Ключевском вулкане погибли туристы
Фото: wikipedia.org

При восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке в России погибло восемь туристов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, сообщило 5 сентября российское агентство "Интерфакс".

В группе, совершавшей восхождение, было 12 россиян, включая двух гидов.  3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов, сообщив, что на высоте 4,2 тыс. метров погибло три человека, а один из гидов сломал ногу.

4 сентября стало известно, что погибших шестеро, сообщил "Интерфакс"5 сентября гид сообщил, что погибло еще два человека. Обстоятельства их смерти на данный момент неизвестны.

По состоянию на 5 сентября на вулкане остаются четверо выживших: двое – на высоте около 4,1 тыс. м, еще двое – в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. м. Сегодня утром на склоне Ключевского на высоте 1,33 тыс. м, по данным "Интерфакса", смогла высадиться группа спасателей, о результатах спасательной операции пока не сообщалось.

Контекст:

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) – самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4,8 тыс. метров. Это один из самых опасных вулканов для туристов на Камчатке.

Сопка состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.

Теги: вулкан, туристы, спасатели, Камчатка
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