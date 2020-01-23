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В Индонезии рыба-игла насквозь проткнула шею рыбака

Пострадавший от атаки рыбы-иглы Мухаммад Идул выжил, но остается под наблюдением врачей.

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Морская рыбалка в Индонезии едва не привела к трагедии
Морская рыбалка в Индонезии едва не привела к трагедии
Фото: ЕРА

16-летний житель деревни на юге Индонезии Мухаммад Идул во время морской рыбалки пострадал от нападения рыбы-иглы, сообщило 20 января агентство Antara.

Рыба выпрыгнула из воды и насквозь пронзила шею рыбака.

Истекающий кровью Идул самостоятельно выбрался на берег. В местной больнице ему не смогли оказать помощь. Подростка эвакуировали в госпиталь города Макассар, где хирурги, соблюдая максимальные меры предосторожности, извлекли челюсти рыбы-иглы из тела.

Медики говорят, что Идул должен остаться в больнице еще на три-четыре дня, чтобы исключить инфекционное заражение.

Рыба-игла способна выпрыгивать из воды со скоростью около 60 км/ч. Известны случаи гибели рыбаков и ныряльщиков от нападения этого существа. Последний произошел в 2018 году в Таиланде, пишет Metro.

Теги: Индонезия, хирургия, рыба, рыбалка
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