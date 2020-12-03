В Иране число зафиксированных случаев COVID-19 превысило 1 млн

Иран стал 14-й страной в мире, где число инфицированных коронавирусом превысило отметку в 1 млн.

На 3 декабря в Иране зарегистрировали 1 003 494 заболевших COVID-19 Фото: ЕРА

Число зафиксированных случаев COVID-19 в Иране превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

По состоянию на 3 декабря в стране зарегистрировали 1 003 494 заболевших COVID-19.

Таким образом, Иран стал 14-й страной в мире, где количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 1 млн.

Ранее это произошло в США (на сегодня там зафиксировано более 13,9 млн случаев), Индии (9,5 млн), Бразилии (6,4 млн), России (2,3 млн), Франции (2,2 млн), Испании (1,6 млн), Великобритании (1,6 млн), Италии (1,6 млн) Аргентине (1,4 млн), Колумбии (1,3 млн), Мексике (1,1 млн), Германии (1,1 млн) и Польше (1 млн).

С начала пандемии от COVID-19 в Иране скончалось 49,3 тыс. пациентов, выздоровело 699,3 тыс. человек.

Всего в мире зафиксировано более 64,6 млн случаев заболевания COVID-19 и 1,49 млн смертей инфицированных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Украина занимает 17-е место в мире по количеству случаев коронавируса. По состоянию на 3 декабря в Украине зарегистрировано 772 760 случаев коронавирусной инфекции, из них 14 496 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 12 960 пациентов с COVID-19, выздоровело 384 426.