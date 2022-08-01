Хиггинс в своем письме возложила равную ответственность за прекращение войны на плечи президентов России и Украины Фото: EPA

Письмо Сабины Хиггинс в редакцию The Irish Times появилось еще 27 июля, но было подписано только ее именем и почтовым индексом, поэтому вначале не привлекло большого внимания.

В нем супруга президента Ирландии выразила возмущение редакционной статьей издания, которая, по ее мнению, "не поощряла какие-либо переговоры к прекращению огня, которые могут привести к мирному урегулированию между россиянами, украинскими силами и сепаратистами".

Хотя Хиггинс напрямую не поддерживала точку зрения Москвы на войну, она возложила равную ответственность за прекращение войны на плечи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Она также высоко оценила статью историка Университетского колледжа Корка о том, что НАТО "вливает оружие в проигранную битву" и что Украина должна согласиться сдать территорию, захваченную Россией.

29 июля The Irish Times опубликовала интервью с послом России в Ирландии Юрием Филатовым, выразившим поддержку супруге ирландского президента и заявившим, что ее позиция полностью соответствует российской.

"Согласно обстоятельствам, [письмо] предлагает сделать все, чтобы положить конец враждебным действиям как можно быстрее. Не хотел бы вмешиваться во внутренние дела, но эта точка зрения имеет смысл. Она против войны. Мы все против войны", – утверждает Филатов.

Официально офис президента Ирландии отказался от комментариев, но неофициально представители ирландского правительства в комментарии Politico выражают разочарование тем, что такое поведение подрывает проукраинскую позицию Ирландии.

"Ее письмо обставляет все так, словно украинцы вот-вот вторгнутся в Москву. Это возмутительно наивно само по себе и совершенно неуместно, учитывая ее статус", – поделился не под запись один из работников правительства Ирландии.