В Италии на полицейских напал мужчина с ножом, по нему открыли огонь

Представитель местного профсоюза полицейских Фабио Конеста рассказал, что мужчину остановили для проверки документов, после чего тот "сошел с ума", набросившись сразу на одного стража порядка, а затем, когда повалил его на землю, пытался напасть на второго. В этот момент второй полицейский открыл стрельбу.

Конеста подчеркнул, что, будь у полицейских только электрошокер, инцидент мог бы иметь более серьезные последствия.

Нападавший получил ранение в живот и был на вертолете отправлен в больницу. Прогнозы о его здоровье неблагоприятные, отмечает издание.

Документов у него при себе не оказалось.