В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, есть пострадавшие

В полиции сообщили, что подозреваемый в нападении "думал убить большое количество людей, потому что в поезде негде бежать" Фото: depositphotos.com

Отмечается, что 36-летний подозреваемый якобы сказал полиции, что рассердился, когда увидел женщин, которые "выглядели счастливыми", и хотел их убить.

Поезд был остановлен машинистом. По версии следствия, подозреваемый выскочил на рельсы и скрылся. Бригада поезда проводила пассажиров по рельсам до ближайшей станции.

Позже подозреваемый вошел в магазин и сказал персоналу, что он "подозреваемый в инциденте, о котором сообщили СМИ", и устал бежать.

В полиции также рассказали, что подозреваемый "думал убить большое количество людей, потому что в поезде негде бежать".

Сообщается, что одна раненая, студентка, находится в тяжелом состоянии.