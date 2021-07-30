В суд передали дело боевика, который напал на украинского бойца со штык-ножом. Ему грозит пожизненное

"Заместителю командира взвода незаконного вооруженного формирования РФ, который с ножом напал на военнослужащего ВСУ, грозит пожизненное заключение. [Он] обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь военнослужащего (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 263, ст. 348 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, неоднократно судимый житель поселка Святогоровка с сентября 2020 года по февраль 2021 года состоял в так называемой "первой отдельной мотострелковой Славянской бригаде" и принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в Бойковском и Новоазовском районах Донецкой области.

"24 февраля 2021 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на одну из боевых позиций ВСУ в районе села Чермалык Бойковского района, где напал со штык-ножом к автомату Калашникова на 27-летнего военнослужащего ВСУ. [...] Нападавшего задержали на месте совершения преступления", – рассказали в прокуратуре.

По данным штаба операции Объединенных сил, боевик во время задержания легко ранил украинского военнослужащего.

По информации главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, украинский военнослужащий получил ранение щеки и выстрелил во врага, ранив его в туловище.