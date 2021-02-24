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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тело в российской форме переправлено в госпиталь". На Донбассе боевик бросился с ножом на украинского военного

Российский боевик порезал щеку украинскому военнослужащему возле опорного пункта ВСУ у поселка Чермалык Донецкой области, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Угрозы для жизни украинского бойца нет
Угрозы для жизни украинского бойца нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе 24 февраля российский боевик бросился с ножом на украинского военного на позициях опорного пункта ВСУ возле поселка Чермалык Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По его словам, инцидент произошел сегодня в 13.55.

"Украинский военнослужащий обнаружил вооруженного штык-ножом военнослужащего российских оккупационных войск на Донбассе. Наемник бросился на нашего солдата и порезал щеку солдата ножом. В ответ солдат произвел выстрел, пуля попала в туловище этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь", – написал Бутусов.

Как отметил журналист, угрозы для жизни украинского бойца нет.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5325160830857503

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась, активизировались снайперы российских оккупантов.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Юрий Бутусов, боевики, ВСУ, военнослужащий, война на Донбассе
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