В Италии разбился самолет, погибли два человека

В авиакатастрофе в пригороде Рима Неттуно погибли два пловца национального уровня, один из которых имел лицензию на полеты.

За неделю под Римом потерпели крушение два самолета Фото: ЕРА

Утром 31 мая в Италии в пригороде Рима Неттуно разбился легкий самолет, на борту которого были два человека. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Самолет, принадлежащий летной школе Crazy Fly, взлетел с аэродрома незадолго до крушения.

Борт упал и загорелся. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух погибших – 23-летнего студента-медика, который был за штурвалом и имел лицензию на пилотирование, и его 22-летнего друга.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за неполадок с двигателем, но расследование только начинается.

Погибшие – пловцы национального уровня, они тренировались в плавательном центре Остии, еще одного населенного пункта в пригороде итальянской столицы.

Corriere della Sera отмечает, что за несколько дней до этого, 25 мая, рядом с Римом упал в реку еще один легкий самолет. Один человек из находившихся на борту людей утонул, второй спасся.