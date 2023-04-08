В Израиле за день произошло два теракта. Погибли трое человек

Первый теракт случился утром. Как пишет The Jerusalem Post, палестинцы открыли огонь по автомобилю, в результате чего он свернул на обочину и разбился.
Затем по авто снова открыли огонь. На месте происшествия было обнаружено более 20 гильз от пуль.
В результате стрельбы погибли две сестры из Эфрата, а их мать получила ранение, ее доставили в больницу в критическом состоянии.
Как отмечает The Jerusalem Post, второй теракт случился в Тель-Авиве. Нападавший ехал по набережной Тель-Авива, а затем начал стрелять по находящимся поблизости мирным жителям, убив при этом мужчину.
Позже израильская полиция заявила, что террорист пытался протаранить пешеходов в Тель-Авиве, прежде чем его машина перевернулась.
* * * * * * pic.twitter.com/WrAafvcBen— * ! (@WallaNews) April 7, 2023
Офицер израильской полиции застрелил нападавшего, когда он подходил к машине, и террорист, вероятно, потянулся за своим оружием. Позже было установлено, что он был гражданином Израиля из Кфар-Кассема.
По меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападений, в том числе трое получили ранения средней степени тяжести и были доставлены в больницу Ихилов в Тель-Авиве для лечения. Четыре человека получили легкие ранения.
Все жертвы нападения – туристы. Убитый мужчина был жителем Рима, 36-летним гражданином Италии по имени Алессандро Парини. Остальные семь раненых были гражданами Великобритании и Италии.
Вскоре после второго нападения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что отдал приказ о мобилизации пограничной полиции и резервистов ЦАХАЛ в ответ на нападения в Тель-Авиве.
ХАМАС заявил, что обе атаки "свидетельствуют о способности сопротивления нанести удар по Израилю в любом месте" и что она является "естественным ответом на преступления Израиля против мечети Аль-Акса и верующие внутри него".
Обе атаки произошли на фоне обострения напряженности в регионе после столкновений у мечети Аль-Акса. По данным властей, было арестовано не менее 400 палестинцев. Палестинцы заявили, что израильские полицейские применили чрезмерную силу, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что 12 палестинцев получили ранения, в том числе резиновыми пулями.
Вскоре после этих столкновений из сектора Газа и Ливана были выпущены десятки ракет по Израилю. В ответ Израиль атаковал сектор Газа.