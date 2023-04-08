В Израиле за день произошло два теракта. Погибли трое человек

Во время второй атаки полицейские застрелили нападавшего Фото: EPA

Первый теракт случился утром. Как пишет The Jerusalem Post, палестинцы открыли огонь по автомобилю, в результате чего он свернул на обочину и разбился.

Затем по авто снова открыли огонь. На месте происшествия было обнаружено более 20 гильз от пуль.

В результате стрельбы погибли две сестры из Эфрата, а их мать получила ранение, ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Как отмечает The Jerusalem Post, второй теракт случился в Тель-Авиве. Нападавший ехал по набережной Тель-Авива, а затем начал стрелять по находящимся поблизости мирным жителям, убив при этом мужчину.

Позже израильская полиция заявила, что террорист пытался протаранить пешеходов в Тель-Авиве, прежде чем его машина перевернулась.

Офицер израильской полиции застрелил нападавшего, когда он подходил к машине, и террорист, вероятно, потянулся за своим оружием. Позже было установлено, что он был гражданином Израиля из Кфар-Кассема.

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападений, в том числе трое получили ранения средней степени тяжести и были доставлены в больницу Ихилов в Тель-Авиве для лечения. Четыре человека получили легкие ранения.

Все жертвы нападения – туристы. Убитый мужчина был жителем Рима, 36-летним гражданином Италии по имени Алессандро Парини. Остальные семь раненых были гражданами Великобритании и Италии.

Вскоре после второго нападения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что отдал приказ о мобилизации пограничной полиции и резервистов ЦАХАЛ в ответ на нападения в Тель-Авиве.

ХАМАС заявил, что обе атаки "свидетельствуют о способности сопротивления нанести удар по Израилю в любом месте" и что она является "естественным ответом на преступления Израиля против мечети Аль-Акса и верующие внутри него".