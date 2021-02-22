В Израиле закрыли пляжи из-за разлива нефти

На прошлой неделе у берегов Израиля обнаружили разлив нефти, из-за чего гражданам рекомендуют не купаться на местных пляжах.

Правительство Израиля советует гражданам избегать всех средиземноморских пляжей с севера на юг из-за загрязнения в результате разлива нефти, достигшей побережья страны. Об этом сообщило 21 января издание The Times of Israel.

Совместная рекомендация министерств здравоохранения, внутренних дел и охраны окружающей среды Израиля призывает население "не ходить на пляжи, чтобы плавать, заниматься спортом или отдыхать, до дальнейшего уведомления".

Рекомендация распространяется на все пляжи от Рош-Ханикры на границе с Ливаном до Зикима на границе с Газой.

Причина разлива десятков тонн нефти, одного из самых серьезных экологических бедствий в Израиле за десятилетия, до сих пор неясна. Министр по охране окружающей среды страны Гила Гамлиель сказала 20 февраля, что разлив нефти был обнаружен примерно в 50 км от побережья неделю назад и что в этом может быть виновато одно из десяти судов, которые находились в этом районе в то время.

20 февраля несколько человек, которые вызвались принять участие в операции по очистке разлива нефти, были госпитализированы после вдыхания токсичных паров. К уборке разлива привлекли солдат.