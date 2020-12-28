В Камеруне число жертв ДТП с автобусом увеличилось до 60

В результате ДТП в камерунском селе Немале автобус упал в овраг.

Число жертв ДТП с участием автобуса, произошедшего в ночь на 27 декабря в камерунском населенном пункте Немале, достигло 60. Об этом сообщило местное издание camer.be.

Эту информацию камерунские журналисты прокомментировали фразой: "Настоящая человеческая бойня".

Ранее было известно о 37 погибших. Все они ехали в 70-местном автобусе, который столкнулся с грузовиком.

На фото, которые разместили в Facebook камерунские журналисты, запечатлен автобус, который упал в овраг. В результате он оказался полностью помят.