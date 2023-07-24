В Камеруне обвалилась жилая многоэтажка, погибли не менее 33 человек

Местные жители говорят, что перед обрушением дом был в трещинах Фото: ЕРА

Многоэтажка завалилась на одноэтажное здание, и под обломками конструкций оказались люди. Спасательная операция началась в воскресенье и продолжилась в понедельник.

По последним данным, число погибших достигло 33 человек. Некоторые из них скончались уже в больнице.

В больницах остается еще около 20 пострадавших, пятеро из них – в критическом состоянии.

Руководитель местных пожарных Абдель Кадри рассказал, что обрушившееся здание "сильно обветшало", а соседи отметили, что в доме перед его обрушением "было много трещин".

Спасательная операция продолжается, так как, по оценке местных властей, в пострадавших домах проживало в общей сложности более 200 человек.